Nova aliança? Jessilane e Lais se unem para falar mal do Quarto Grunge

A bióloga ainda não entendeu que a médica vota nela e quer se aliar ao quarto Lollipop

Não adianta Jessilane vir com o papo que pensa com a própria cabeça, porque é mentira! Ela pensa na vontade de querer fazer parte do Lollipop, que não a cabe, não por falta de cama, mas porque o pessoal do quarto não gosta dela. Depois do ‘Jogo da Discórdia’, nesta segunda-feira, (21), Laís a chamou para conversar.

A médica disse que o voto nela não partiu dela e que perguntou quem levantou seu nome para possivelmente votar nela. “Tiago, Nat e Lina, eu sempre quis votar no PA”, contou a professora, fazendo mais uma fofoca. Depois chega nos ouvidos das comadres e ela chora né?

Laís dando uma de Santa , se desculpando pelo voto na #Jessi. Aff não se preocupe que seu paredão vai chegar #ForaLais pic.twitter.com/2kHYMnHcgP — Renata Sampaio ✨ (@RenataSammpaio) February 22, 2022

“Tomar decisões que são contra meu caráter e valor, eu não vou fazer. Se isso for preciso para ganhar o programa, então não vou fazer. O que me trouxe aqui dentro é o que acredito”, declarou Jessi criticando Douglas que é um pobre coitado que tenta defendê-la.

jessi e laís concordaram que não vão passar por cima dos próprios princípios pra ganharem o bbb



“eu não vou mudar o meu jeito pra conseguir chegar” #bbb22 pic.twitter.com/J5yYFre5yI — @paiva #bbb22 (@paiva) February 22, 2022

A baiana também falou mal de Arthur Aguiar: “Arthur imunizou Natália por estratégia pra não dar a oportunidade das pessoas cumprirem a palavra de não irem nela”, e Lais falou: “Eles [meninos do Quarto Grunge] ficam bajulando, bajulando, bajulando, mas na primeira oportunidade que tem votam em você”. Mas o quarto Lollipop também. A diferença é que Jessi que bajula né?

Por fim, as duas se abraçaram como grandes amigas. Fofo né?

Jessi explicando p Laís q Scooby e PA sempre foram opções dela #BBB22 pic.twitter.com/cIan0j93qj — CLEO (@cleo) February 22, 2022