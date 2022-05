Dos camarotes do Carnaval direto para a calçada de casa! Jessilane é gente como a gente

Ex-BBB postou foto em sua conta oficial do Twitter sentada na calçada conversando com as vizinhas

O poder não subiu à cabeça e nem tem a chance de subir, porque Jessilane se mostra ser, desde o reality, uma pessoa comprometida com sua verdade. Dá para acreditar que a Maria fifi já está sentada na calçada de casa fazendo fofoca com as vizinhas? Por essa vocês não esperavam, né? Tô aqui sentada na calçada com as vizinhas papeando… relembrando os velhos tempos 😅😅 pic.twitter.com/rfnJDODhLT — Jessi Alves (@a_jessilane) May 5, 2022 “Tô aqui sentada na calçada com as vizinhas papeando… Relembrando os velhos tempos”, escreveu Jessi, mas a gente bem sabe que esse papo se resume a uma só coisa, FO-FO-CA. Jessilane é o sinônimo de humildade, mesmo estando em um dos realities mais importantes do Brasil, a musa não deixa suas origens para trás e demonstra ser a mesma pessoa que sempre foi. O cristal brasileiro segue dando mais que orgulho para o povo brasileiro, mas um exemplo.