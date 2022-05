Glória a Deus! Jessilane termina de pagar o FIES

Ex-BBB publicou a notícia com seus seguidores no Twitter

É para comemorar de pé, igreja! Jessilane terminou de pagar o FIES da sua formação. A ex-BBB compartilhou a notícia com seus seguidores no Twitter na noite de sexta (06). Parece que as publis e os trabalhos estão rendendo para a professora que não perde sua essência.

Geeente!!! Acabei de pagar o Fies!! Glória glória aleluia!!!!! — Jessi Alves (@a_jessilane) May 6, 2022

Vale lembrar que Jessilane é professora de Biologia e com 26 anos acaba de pagar toda sua faculdade, financiada pelo FIES. A baiana mora em Valparaíso de Goiás, em Goiás e foi a última mulher a ser eliminada do BBB22.

Determinada ela, hein? Colocou os estudos em primeiro lugar,principalmente na hora de pagar os boletos, errada não está.