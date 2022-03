Sem chorar, Jessilane discute com Arthur Aguiar ao ser chamada de ‘não confiável’

A bióloga saiu da casinha e não deixou o ator falar, disparando contra ele

Minha gente, o negócio pegou fogo no ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (21), viu? Ao ranquear os participantes no quesito “confiável”, Arthur Aguiar colocou Gustavo, Jessilane e Laís como os menos confiáveis — e sabemos porquê —, mas a bióloga foi para “as cabeças” ao ser escolhida.

O ator explicou que a colocou ali devido a uma conversa antiga na academia, no qual ela contou para Eliezer, que espalhou para a casa, que Arthur teria ameaçado vota-la naquela semana caso ela não votasse com ele e foi um fuá. “Era segredo?”, perguntei Jessi, que ouviu uma negativa do ator.

“Só para você saber: não fui eu quem levei para a casa inteira. Levei para um grupo de amigos e daí a conversa se espalhou. Só uma coisa Arthur: Eu deixei claro uma coisa para você naquele dia, que eu não me arrependo de ter falado, porque foi o que eu interpretei”, disparou a bióloga, que continuou: “Eu me arrependi da situação, não do que aconteceu entre eu e você, mas sim do contexto. Isso não me torna menos confiável ou mais confiável, porque você não falou ‘Jessi, não conta pra ninguém’”. Arthur negou que estava falando sobre arrependimento e a professora disse que ela não pode ser menos confiável se ele nunca lhe pediu segredo.

Sobre Laís ele disse que ela traz coisas antigas para o ‘Jogo da Discórdia’ e isso o incomoda. Então, a médica rebateu que ele acusou Jessilane de algo que aconteceu na segunda semana e ele se defendeu que diante do “confiável”, ele relembrou essa história.

Depois, Arthur Aguiar contou a Douglas que estava arrependido e que errou com ela. Então, que a chamará para conversar. Será que ela vai aceitar?

"já passou, já tinha bastante tempo msm. tinha outras coisas q eu poderia colocar e na hora errei. faz parte, errei. [..] vou falar com ela, se ela aceitar, blz, se ela não aceitar, tudo certo" #bbb22pic.twitter.com/Ma0gN9P6sR

É minha gente, com a possível saída de Lais hoje, o próximo alvo de Arthur Aguiar será Gustavo e Jessi… Pode esperar!