Jenny Miranda rebate a Gretchen: “Veneno de cobra para gente é drink!”

Jenny usou as redes sociais para desabafar e ainda disse que passou muito tempo calada

Calada vence? Jamais! Jenny Miranda é uma das nossas e não se calou depois que Gretchen veio falar de Bia Miranda, sua neta. A musa colocou a boca no trombone e foi de textão nos stories, dizendo que passou grande parte do tempo calada e que agora não dá mais para ficar calada. Jenny disse que vai responder a rainha do rebolado à altura.

“Veneno de cobra para gente é drink! Responderei à altura… Não vou ser injustiçada novamente, já sou uma pessoa vacinada… A vida já me machucou o suficiente para saber me defender, chega de me calar”, escreveu Jenny nos stories.

A morena ainda conta que terão mais posicionamentos dela diante a tudo que está acontecendo, e principalmente por Bia Miranda estar dentro do reality.

Gretchen também não ficou calada e publicou nos stories a seguinte frase: “Caso você não dê ao narcisista o que ele quer e não permitir que ele abuse de você, ele vai tentar te difamar para os outros”. Sinto cheiro de treta.