Jenny Miranda desmente boatos envolvendo o fim de seu casamento: “Não teve traição”

A influenciadora e ex-fazenda confessou que antes do término protagonizou um barraco em um camarote, com seu ex-marido.

Meus amores, na tarde de ontem (07) a influenciadora e ex-Fazenda Jenny Miranda utilizou as suas redes sociais para desmentir alguns boatos relacionando o fim de seu casamento com o médico Fábio Contijo com supostas traições.

“Oi, gente! Boa tarde! Gente do céu, quando vão parar essas fake news? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro: não teve traição, tá? De nenhuma das duas partes”, iniciou a ex-Fazenda, que completou: “Estão falando que teve traição, que eu peguei ele na cama com outra mulher, isso não procede. Segundo: eu não agredi ele em momento algum, tá?”.

Por fim, ela revelou que realmente houve uma confusão no camarote, porém, ela garante que em momento algum a discussão se tornou agressão física.

“Teve, sim, uma confusão no camarote, mas não passou de uma discussão, de uma confusão, não chegou a ter agressão. Então parem de inventar histórias que não são verídicas, tá? Que não tem nem pé nem cabeça. Já estou bastante amolada com tudo isso e não preciso de mais coisas para cima de mim, eu não preciso de mais mentiras”, finalizou Jenny.