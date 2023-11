Jenny comemora desistência de Lucas Souza da Fazenda

A ex-peoa gravou um vídeo no trânsito comemorando a desistência do peão do reality da Record nesta quarta (22)

Jenny Miranda não deixou de comemorar a notícia da desistência de Lucas Souza da Fazenda e usou suas redes sociais para compartilhar sua alegria com seus seguidores. Jenny disse que acertou no seu palpite e diz que ficou feliz com a saída do peão. “Ai, Brasil! Acertei sem querer, gente. No bem ou no mal, eu queria que ele saísse. Ele saiu, desistiu, fazer o quê?”, disse, rindo alto. Ela ainda se justificou após os comentários negativos: “Não é segredo pra ninguém que eu e Lucas éramos adversários diretos, tanto que ele me colocou na Roça e eu saí. Quando eu saí, Galisteu perguntou quem eu queria que saísse e eu estou feliz que ele saiu. Eu não tenho que babar ovo de ninguém, gente, é a realidade”.