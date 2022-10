Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam brigando após lua de mel, aponta site

Fontes próximas do casal afirmaram que os dois estariam passando por uma crise no relacionamento

Minhas leitoras fãs da coluna vão lembrar que meses atrás noticiei que Jennifer Lopez e Ben Affleck estavam juntos, chegando a oficializar a união em julho deste ano. Acontece que os dois têm enfrentado uma crise no relacionamento depois da lua de mel, as informações são do site Radar Online.

As más línguas contam que a relação entre Ben e JLo tem sido difícil. “Eles estão de volta à rotina de trabalho e paternidade. A realidade se instalou”, contou a fonte.

“Ele é do tipo jeans e camiseta, e agora Jennifer está tentando dizer o que ele pode e não pode usar”, contam as fontes sobre Lopez se incomodar com a forma de Ben se vestir. Outro ponto é que a cantora odeia tabaco e cigarros, chamando a atenção para o fato que Affleck é fumante.