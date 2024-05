Jeniffer Nascimento relata que teve uma grave alergia após comer frutos do mar

Socorroooooo! Amores, a atriz Jeniffer Nascimento compartilhou uma sequência de vídeos nas suas redes sociais para contar sobre uma fortíssima reação alérgica que teve depois de comer lagosta em um restaurante. Na publicação, a artista explicou como tudo aconteceu e aproveitou para alertar seus seguidores.

“Eu sempre comi frutos do mar. A vida inteira, inclusive na gestação. Mas depois que tive a Lara, ainda não tinha comigo lagosta”, começou Jeniffer, dizendo que a crise alérgica aconteceu durante um almoço em um restaurante que sempre frequentou.

“Em questão de minutos eu tive uma crise alérgica muito severa. Começou com um espiro. De repente, comecei a sentir algo dentro do meu olho, em questão de minutos meu rosto inteiro estava todo inchado, minha pele queimando, cheia de bolinhas no rosto. Quase fechando glote mas graças a Deus deu tempo de chegar no hospital”, continua.

Depois de receber alta do hospital, Jennifer comentou que naquele momento só conseguia pensar na sua filha. “Desesperador. Amanhã é o meu primeiro Dia das Mães e eu fiquei refletindo muito sobre isso de ser mãe. Enquanto tudo isso acontecia, só pensava como a minha filha vai comer se eu não to lá pra dar de mamar pra ela e tomando remédio”, disse emocionada. “Muito cuidado com frutos do mar, mesmo se não tiver alergia”, alertou.

Na manhã deste domingo (12), a atriz apareceu com um novo vídeo para atualizar sua situação. “Ainda está inchado, mas está bem melhor do que ontem. Muito obrigada pelas mensagens e preocupação de todo mundo”, comentou.