Jean-Claude Van Damme quebra o silêncio sobre investigações de tráfico humano 

O nome do lendário Jean-Claude Van Damme voltou aos holofotes, mas desta vez por um motivo nada glamouroso. O astro dos filmes de ação foi citado em uma investigação de tráfico humano e exploração sexual iniciada em 2020 pelo Ministério Público da Romênia. Segundo denúncias, ele teria se envolvido sexualmente com cinco mulheres vítimas de uma rede criminosa, que teriam sido literalmente “dadas de presente” ao ator em Cannes, na França!

A bomba veio à tona após uma das vítimas relatar aos promotores o que viveu. O advogado Adrian Cuculis, que representa uma das jovens, foi direto:

“Pelas declarações das testemunhas, fica muito claro que Jean-Claude Van Damme sabia que essas pessoas estavam sendo exploradas.”

Diante da repercussão explosiva, Van Damme finalmente quebrou o silêncio — ou quase. Por meio de seu agente, Patrick Goavec, o astro negou as acusações com veemência e rejeitou qualquer envolvimento com o caso. Em nota enviada à revista People, o representante declarou:

“Tomamos conhecimento de artigos que mencionam um suposto caso ocorrido em Cannes envolvendo o Sr. Jean-Claude Van Damme. Os fatos relatados são grotescos e inexistentes. O Sr. Van Damme não deseja comentar ou alimentar esse boato, que é tão absurdo quanto infundado.”

O ator ainda disse que não pretende voltar a falar sobre o caso. Vale lembrar que, se o Tribunal Superior de Cassação da França autorizar o andamento do processo, os envolvidos — incluindo Van Damme — poderão ser convocados a prestar depoimento na Romênia.