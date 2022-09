Jason Derulo doa R$100 mil para comunidade do Rio de Janeiro

Cantor se apresentou no Rock In Rio e não deixou de visitar as comunidades

Depois de causar com Narcisa no Copacabana Palace, Jason Derulo virou notícia por um bom motivo. O cantor foi até uma comunidade do Rio e doou a quantia de R$100 mil. O vídeo circula na internet e o cantor ainda diz que fez uma boa ação para pessoas boas. Que amor! Nós temos 25 mil dólares aqui. E vamos doar pela favela hoje. Estamos aqui no Brasil e vamos fazer algumas coisas boas, por pessoas boas”, disse. O cantor ainda deixou todos emocionados ao conversar com uma mãe de família sobre seu sonho. “Garantir que meu filho seja criado em condições seguras”, respondeu ela. Logo depois o cantor descobre que a quantia ideal para realizar o seu sonho é o valor total de R$100 mil. Não demora muito para entendermos que Json banca os estudos dos filhos. Que tudo!