Jaquelline nega maus tratos aos animais: “Eu não domo cavalos, não maltrato animais e estou tranquila”

Internet atacou vídeo que mostra a loira em cima de cavalo deitado

Jaquelline se pronunciou diante as duras críticas que recebeu da internet depois de um vídeo em que a loira aparece em cima de um cavalo deitado. Os internautas acusaram a influenciadora de maus tratos ao animal e ontem (01) ela se pronunciou negando qualquer envolvimento com maus-tratos.

“Gente, eu não estou entendendo do porque estão me ligando aos maus tratos ao animal, eu apenas tirei uma foto rapidamente sobre o cavalo que estava deitado sob uma doma de sua dona (pedido de uma seguidores), logo saí e continuei a me divertir com minha família”, iniciou a musa nos stories.

Jaquelline ainda escreve que não doma cavalos. “Eu não domo cavalos, não maltrato animais e estou tranquila quanto a isso. Parem de por coisa onde não tem, assiste o vídeo completo”, declarou.