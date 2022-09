Jaquelline é demitida de reality LGBTQIA+ após tweet

Publicação da moça repercutiu de forma negativa nas redes sociais

A situação está ficando feia para Jaquelline, ex-BBB. A musa fez uma sequência de tweets em apoio a Bolsonaro e acabou de ser desligada do programa Cruzeiro Colorido, reality LGBTQIA+, segundo informações exclusivas do jornalista Gabriel Perline. Logo após a declaração da loira, ela disse que tudo não passou de um teste do Setembro Amarelo.

Ficou com medo do hate, mas recebeu ele na íntegra. A musa tentou disfarçar que estava fazendo um teste diante dos ataques e ódio nas redes sociais. Aham sei…

Em entrevista para o jornalista Gabriel Perline, o idealizador do projeto contou que Jaquelline Grohalski foi afastada e não retornará mais ao posto de musa.

“A gente tem que parar de ter medo do cancelamento e do que os outros vão pensar”, escreveu ela depois de todo o hate.