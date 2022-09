Jaquelline é agredida por namorado e desabafa nas redes sociais: “Não tenho mais psicológico”

Ex-BBB foi agredida pelo parceiro no final de semana e agora é vítima de ataques na redes sociais

Meu Deus, que filme de terror, Jaquelline mal saiu de um cancelamento para entrar em outro. Nesse final de semana a musa foi agredida pelo seu companheiro e chegou a aparecer em vídeo com o rosto sangrando enquanto pedia socorro. Hoje (19), a loira desabafou e disse não ter psicológico para passar tudo que está passando, principalmente pelos haters.

“Estava muito mal. O que mais me dói de verdade é a falta de compaixão com o próximo, das pessoas acharem que meu Instagram virou palanque. Eu não aguento mais ficar assim. Tenho muitos traumas com violência doméstica, e agora tudo isso”, desabafou.

E não parou por aí. “A partir de hoje qualquer pessoa que vier falar de qualquer político vai ser bloqueado, não tenho mais psicológico pra isso”, escreveu ela.

O vídeo da agressão foi publicado no Instagram oficial dela e excluído pouco tempo depois com uma nota da assessoria informando que Jaquelline estava no hospital.