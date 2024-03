Jaqueline Grohalski diz que seu namoro com Lucas Souza chegou ao fim

Genteeee, olha só esse babado que eu acabei de ouvir da minha amiga enquanto estamos tomando um café aqui em Ipanema. Parece que os ex- Fazenda Lucas Souza e Jaqueline Grohalski não estão mais namorando. Lembrando que eles estavam juntos desde que começaram a namorar durante a última edição de A Fazenda.

Quem acompanhou esse romance sabe que os dois se diziam mega apaixonados um pelo outro e chegaram até a fazer uma viagem romântica juntos pela Europa. E até então, Lucas e Jaqueline continuaram a aparecer juntos nas redes sociais.

Mas, na manhã deste domingo, a campeã de ‘A Fazenda 15’ comunicou o fim do relacionamento em suas redes sociais.

“Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era.

Esse sentimento com os dias virou AMOR e ainda é AMOR. Só que nem todo amor basta pra vivermos ele de verdade. É com esse amor em pedaços e os olhos cheio de lágrimas que venho dizer a vcs que eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados.Talvez precisamos desse tempo pra nos entendermos melhor.”, escreveu a campeã de A Fazenda 15.