Jaqueline Grohalski disse que a Gleici Damasceno só ganhou porque fez papel de vítima e contou uma história triste

As duas participaram do BBB 18 e Jaqueline não deixou de falar sobre a narrativa da colega de confinamento na Globo

Gleici foi parar na boca de Jaqueline mesmo terminando o reality que as duas participaram juntas na Globo, em que Gleici saiu vencedora. Grohalski falou da história de Damasceno e disse que ela se fez de vítima dentro do reality para ganhar o público e os jogadores.

“Sabe quem eu vi que participou já, ela falou para mim, ela disse que se participasse do BBB ela chorava todo dia, para se fazer de vítima, mas na Fazenda não, a Fazenda é para posicionamento”, iniciou em conversa com um grupo.

Ela ainda continua: “Ela falou que se fosse para lá choraria e contaria história triste da carochinha. A menina fez isso no meu, contou a história da vida dela, não mentiu, foi o da Ana Clara, lá dentro para mim eu não via humildade nela, mas ela sentava nos cantos e falava da vida e da história, o povo armou um complô lá dentro e ficavam colocando ela no paredão, eu não falava sobre o jogo”, disse.

Gleici ainda usou o seu Twitter para falar sobre o assunto: “Cinco anos se passaram, Jaqueline foi para A Fazenda e, em vez de escrever uma nova história para si mesma e superar o passado, ela optou por falar mal de mim. Tão pequeno”, finalizou.