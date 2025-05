Jaque Sobrinho bate 8 milhões de inscritos no YouTube e celebra conquista nas redes sociais

Amores, como uma boa amante de bistrôs sofisticados, estive em um estabelecimento francês chiquérrimo, com ar parisiense, no Leblon. Ao chegar no bistrô, recebi uma cartela de vinhos super selecionados. E enquanto as amigas não chegavam, fui fuçar as redes sociais e vi a celebração de uma conquista merecidíssima que uma youtuber brasileira compartilhou na web.

Bem, acontece que a influenciadora digital, Jaque Sobrinho, usou as redes sociais para comemorar a incrível marca de 8 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Através dos vídeos publicados da plataforma, a criadora de conteúdo soma mais de 1 bilhão de visualizações.

“Se alguém me dissesse lá no começo que chegaríamos tão longe, eu talvez não acreditasse. Mas hoje, olhando pra trás, vejo que cada vídeo, cada erro, cada momento de cansaço e cada sorriso valeram a pena”, celebrou nas redes sociais.

Atualmente, Jaque é reconhecida como uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil. Além do YouTube, ela acumula mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, plataforma na qual continua fortalecendo sua marca ao oferecer entretenimento para públicos de todas as idades.

Sobre a conquista, a youtuber continuou ressaltando o empenho que teve para concretizar o sucesso do projeto.

“Vencer não é só sobre números. É sobre resistir quando tudo parece dar errado. É sobre continuar quando a vontade de desistir vem. É sobre acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita. […] Essa vitória é nossa. E se tem uma coisa que aprendi, é que quem não desiste, vence. Sempre”, reforçou a influencer.

O conteúdo criado por Jaque Sobrinho se destaca por entregar entretenimento descontraído, alegre e com fácil conexão para toda a família brasileira.

“Rumo ao próximo milhão… e à próxima conquista”, completou.