Roger Rocha escreveu em seu Twitter que seria fake news a notícia de que Collor seria ministro de Bolsonaro

Minha gente, o segundo turno das eleições desse ano promete pegar fogo de um jeito que a gente não esperava e os fãs de política estão com os nervos à flor da pele. Roger Rocha recebeu o coió de André Janones no twitter e os ânimos ficaram acalourados na troca de ofensas dos dois.

“Bolsonaro prometeu Collor como ministro. Se ele for eleito, adeus poupança dos brasileiros”, escreveu Marcia Tiburi no Twitter.

O tweet de Tiburi foi retuitado por Roger Braga, que escreveu: “Essa [email protected] aqui não é fake news? Essa suposição que ela tirou do c* tudo bem postar?”. Não demorou muito para Janones rebater.

“Fui eu, e eu tirei do mesmo “c*” que o miliciano vagabundo tirou que o Dirceu vai ser ministro do Lula! A gente vai ganhar, e você vai continuar sendo somente “Bira” do Danilo! Seu [email protected]!”, disparou André Janones. Gente, tô com peninha do Bira.