Janja, esposa de Lula, é comparada a Eva Perón em perfil de importante revista Argentina

Esposa do presidente eleito para os próximos 4 anos foi chamada de ‘a guardiã de Lula’

Janja não assumiu ainda o título de primeira-dama, mas já é exaltada e aclamada como tal nas redes sociais, todos os dias me debater com diversas mensagens de carinho para a esposa do presidente Lula. Rosângela Silva, chegou a ganhar a capa e um perfil detalhado de seis páginas na revista ‘Notícias, uma das principais da Argentina. Na ocasião, Janja é comparada a Eva Perón e é citada como ‘a guardiã de Lula’.

Para quem não sabe, Eva Perón também é conhecida como Evita, que foi mulher do general Juan Domingo Perón, eleito presidente argentino em 1946. Evita teve um papel muito importante quando seu marido foi preso, organizando comícios e se aproximando do povo pobre para ganhar força e espaço na política.

A publicação faz referência ao que Janja fez nas eleições deste ano para Lula. Além disso, ela traça um perfil detalhado da socióloga, exaltando sua formação superior.

Vale ressaltar que a esposa de Lula é aposentada desde 2020, mas é uma das quatro primeiras-damas brasileiras que tiveram profissão e atuou nela.