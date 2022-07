Jade Picon X Yasmin Brunet: Inimigas por Medina

As duas musas chegaram a ser amigas, mas tudo foi abaixo quando Yasmin descobriu que a paulista já teve rolo com o surfista

Gente, o bafafá corre solto e a gente não perde uma! Um passarinho verde me contou que Jade Picon, Gabriel Medina e Yasmin Brunet estiveram no Galleria em São Paulo. O clima esquentou entre os três, pois como sabemos, eles já têm uma treta antiga baseada em “beijos” e unfollows.

Picon e Brunet eram amigas até pouco tempo, até a loira descobrir que a sua “amiga” já tinha dado uns pegas no seu ex-marido, fato que distanciou as duas. Acontece que os perfis de fofoca no Instagram, Let´s Gossip e Segue a Cami, confirmaram que Picon e Medina voltaram a ficar.

A loira também não deixou de provocar e de acordo com as más línguas ela deu uns bons beijos em Léo Picon e Xamã. Eita!

Pensa que acabou? Nada disso, porque Yasmin ainda usou seu Twitter como forma de indireta para Jade: “Vocês amam uns personagens que meu Deus… Se soubessem a verdade”.

Tempos antes Brunet já tinha atacado os fãs da Jade, insinuando que o nível da paulista era baixo. “Sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível dos fãs que tem”, disse a modelo.