Estrelinha da Globo: Jade Picon negocia papel em ‘Travessia’

Ex-BBB conversa sobre possível papel em novela de Gloria Perez, que entrará no lugar de ‘Pantanal’

O alto índice de rejeição de Jade Picon no BBB22 foi só o início de uma grande carreira que estava por vir. Para quem achou que a gata estaria tombada, se enganou. Desde sua saída, a Globo ficou interessada em sua participação em alguns programas da casa. Em nota publicada hoje (26) pelo site Notícias da TV, do jornalista Daniel Castro, informou que a paulista negocia um papel em ‘Travessia’, novela sucessora de ‘Pantanal’.

Dá para acreditar que a ideia partiu do time de dramaturgia da emissora? Pois é, e a ideia foi muito bem recebida por Mauro Mendonça Filho, diretor artístico da trama. Vale lembrar que Mauro foi responsável pela ascensão de Camila Queiroz com Verdades Secretas em 2015.

Claro, que tudo isso passou pelas mãos de Gloria Perez, que aprovou a ideia, e as negociações estão quase que finalizadas. Já estamos contando com Jade nas telinhas do plim plim.

Não podemos esquecer que alguns internautas e atores estavam criticando a contratação de influencers para ocupar o lugar de atores, por isso a emissora pensa em um papel ameno para Jade, evitando críticas avassaladoras e dando espaço para a musa.

O que eu acho? A Globo é esperta e está de olho no retorno que Jade dá para tudo que se propõe a fazer, com número para lá de relevantes em engajamento. Nova estrelinha que fala!