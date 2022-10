Jade Picon surge emocionada: “Chiara nasceu”

Atriz não deixou de compartilhar com seus seguidores sua estreia na Globo

Ontem (10), estive ligadinha a Globo com minhas amigas do Leblon para ver Jade estrear na trama mais aguardada dos últimos tempos, Travessia. A gata não deixou de mostrar nos stories que estava muito feliz com a conquista e chegou a se emocionar ao ver a personagem em cena.

“Ai que fofinho, gente… Chiara nasceu”, dispara Jade Picon muito emocionada com as cenas.

Para quem não sabe, a paulista sofreu grande repressão pelo grupo de atores após ser indicada ao papel de Chiara. Acontece que a Globo não voltou atrás em nenhum momento e manteve o papel de Jade na trama. Receba esse lacre!