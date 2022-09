Jade Picon revela motivo do seu silêncio: “Prefiro minha saúde mental”

Atriz foi questionada sobre o motivo de não se pronunciar diante as fofocas que saem no seu nome

Mesmo não rebatendo os boatos que correm na internet e as fofocas, Jade Picon não consegue tirar seu nome da boca do povo. Ontem (31), a paulista apareceu nos stories e disse que continua não rebatendo o que falam dela, reafirmando que calada vence e que esse é um sistema de proteção que ela usa desde os 12 anos.

“Prefiro minha saúde mental desde os meus 12 anos aqui na internet. Se eu for para responder tudo que falam no meu nome… Não vou me fazer refém disso, vai me fazer mal, então foi um mecanismo que eu encontrei há muito tempo. Sempre seguro minha onda”, disse.

A gata ainda seguiu com a ideia de que calada vence, e não é pra menos, né? Porque a carreira da musa está intacta.