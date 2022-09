Jade Picon rebate comentários sobre Larissa Manoela: “Todos dia tentam criar rivalidade feminina”

Notícias contam que Larissa recusou posar com Jade no Rock In Rio

É difícil ver Jade Picon rebatendo alguma coisa, então quando a gata vem a público falar algo sobre um kikiki, merece nossa atenção total, né? Ontem circulou o boato de que Larissa Manoela não quis posar com ela no Rock In Rio, mas a Jade tem uma explicação para isso: Rivalidade feminina criada pela mídia. “Todo dia tentam criar uma rivalidade feminina diferente… Não tem necessidade disso, independente se aconteceu ou não, ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém e tá tudo bem!”, escreveu a paulista no Twitter. O que podemos provar é que Larissa não quis mesmo tirar a foto ao lado de Jade, isso sim, mas que as duas tem algo além disso, aí fica só na imaginação.