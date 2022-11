Jade Picon quer transformar os “zeros em dez” diante de comentários sobre sua atuação em ‘Travessia’

A empresária contou em uma live que se sente realizada por estar trabalhando como atriz na Globo e ainda contou que tem tempo para errar e acertar

Diante de muitas críticas, Jade Picon não ficou calada e em uma live no seu perfil do Instagram ela contou detalhes sobre o que pensa dos críticos de plantão que comentam a sua atuação em ‘Travessia’. A musa contou que está aprendendo em tempo real e que quer fazer de tudo para transformar as críticas em uma nota 10.

“Estou aprendendo na frente de milhões de brasileiros. Todos os dias vocês olham na TV e estou eu, Chiara, só que eu Jade Picon, aprendendo e fazendo. Me dispus a fazer e a enfrentar, não tem como plantar batata e colher cenoura. Estou disposta a passar por isso, ser criticada, o que for necessário, porque para mim é tão grande essa realização. Se eu tiver que passar por isso, tudo bem. Tem crítica que tem um fundo de verdade sim, o que eu posso fazer para um zero virar um dez?”, disse ela.

Jade ainda disse que tem 21 anos, mesmo que idade não diga muita coisa, mas que ela está na vida para se jogar e se doar ao máximo, afinal, tem tempo para cair, levantar e conquistar suas coisas.