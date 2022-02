BABADO! Equipe de Jade Picon se pronuncia após críticas de Léo Picon

A equipe, que comanda as redes sociais da participante, não gostou nada nada do que o irmão dela disse

Minha gente, se essa treta entre a equipe de Jade Picon e Léo Picon for marketing, está rendendo viu? Porque mais faíscas sairão dessa situação. Isso porque como noticiamos aqui, Léo os criticou e nesta quarta-feira, (16), a equipe soltou uma nota de esclarecimento nas redes sociais da participante.







Nota de esclarecimento postada por ADM do Instagram de Jade

“Nós, adms da Jade, acreditamos que fomos contratados por ela na base da confiança no nosso trabalho. (…) Se a Jade foi definida como vilã pelo público, na nossa visão de estratégia seria em vão tentar fingir que nada aconteceu ou tentar remar contra uma maré inteira na internet”, começaram a nota.

Em seguida, disseram que já que a internet está fazendo memes e brincadeiras com ela e o apelido “Jade Piton”, por que eles não fariam também? Também explicariam que prezam pela saúde mental da empresária pós confinamento e acham que levando em tom de brincadeira as criticas que ela tem recebido, sua saída poderá ser mais leve.

A nota cita que não irão tentar limpar, em vão, a imagem dela que já foi decretada como vilã pelos telespectadores e que ela vem sendo protagonista do jogo. Por fim, disseram que caso queiram que eles mudem a estratégia é preciso que comecem a dar destaque para as coisas legais que a participante também faz no confinamento.

Olha, vou falar: foi de uma elegância e profissionalismo essa resposta a Léo, que se eu fiquei sem palavras, imagina ele? Que aliás, não respondeu!