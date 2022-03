Depois de Jade descartar Paulo André, Letícia Bufoni promete ‘acolher’ o rapaz

A skatista está de olho em PA, mostrando que a fila anda e a vez de Jade Picon já passou

Depois de Jade Picon declarar que não tem intenção de continuar com Paulo André fora da casa do BBB22, dando ainda mais chance de acreditar que o beijo no atleta foi pura estratégia, tem gente de olho no moreno.

Letícia Bufoni promete ‘acolher’ Paulo André (Foto: Reprodução)

A skatista, Letícia Bufoni, não deixou passar despercebido e ofereceu ‘acolher’ o rapaz nas redes sociais. “Tudo bem PA, eu te acolho aqui fora! “, escreveu Bufoni.

Uma seguidora ainda comentou que Anitta estava de olho no rapaz, e como ela não pretende abrir mão de Paulo, escreveu que as duas são parceiras e podem combinar isso, numa boa.

Paulo André arrasando corações fora da casa (Foto: Reprodução)

A beleza de Paulo André está sendo cobiçada pelo Brasil. Será que vem um casal aí?