Oi? Jade Picon descarta namoro com Paulo André e enaltece ex, João Guilherme!

A empresária disse que está descartada qualquer chance de namoro com o rapaz do lado de fora do reality

Jade Picon não está querendo muito manter o relacionamento com o atleta, Paulo André, viu? Mas se ela não quer, tem todo um Brasil querendo… Em conversa com as amigas no quarto Lollipop, a influenciadora falou sobre ele e sobre o amor com o ex, João Guilherme!

“Eu conversei com ele ontem. É uma pessoa que me faz bem aqui, que deixa meus dias mais leves. O que eu gosto de nós dois… A gente sabe respeitar muito o espaço um do outro. Porque, depois que eu enjoo de alguém, pego bode da pessoa. Então, é praticamente uma pessoa que eu fiquei e fui morar junto (…) Se fosse diferente do que é, não conseguiria. É uma pessoa que pensa da mesma forma que eu… A gente não fica grudado, é o meu jeito e do dele também. Por isso que é perfeito”, fofa né? Mas…

“Não, isso [namoro] não é nem uma opção para mim. É alguém lá fora que tenho um super carinho, mas sem chances de namoro ou qualquer coisa assim. A gente pode ficar lá fora, mas não…”. Larissa então brincou: “Você vai lá [do lado de fora do programa] e paga a língua”. “Impossível, eu deixei muita coisa em aberto lá fora também”, diz Jade Picon que em seguida elogiou João Guilherme.

jade não considerar namorar paulo andré aqui fora, mas não descarta a possibilidade de ficar com ele #bbb22 pic.twitter.com/pow8U1yLjg — @paiva #bbb22 (@paiva) March 2, 2022

Em seguida, Larissa perguntou se era algo com João e ela negou. Falou que eles terminaram, que tem super gratidão e carinho por ele, mas acabou. Ela disse que eles cresceram juntos, que João foi o primeiro amor da vida dela e ele a ensinou a amar. Além de dizer que eles se entendiam também profissionalmente. Será que a situação “em aberto” seria com Gui Araújo? Ou outro rapaz que ainda não sabemos? Hein?