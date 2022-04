Jadrés choram! Jade Picon corre atrás de Paulo André, que dá unfollow na influenciadora

É, e ela vai ter que correr muito atrás, porque o gato é atleta né?

Quem viu Jade Picon e Paulo André de beijinhos no “Dia 101”, deve ter pensado que estão juntos e vão ter três filhos né? Mas ficou claro que eles só trocaram selinhos, porque a influenciadora roubou do atleta, viu? Ele deu até unfollow na moça…

MEU JADRÉ VIVE,A JADE ROUBANDO UM BEIJINHO DO PA !! pic.twitter.com/uK1hJXA6bt — ᴍᴀᴛᴇᴜsɪɴʜᴏ (@matcommenta) April 29, 2022

Nesta quinta-feira, (28), os fãs do gato descobriram que ele tem um perfil privado no Instagram (@goodboy.pvd) que ele posta o dia a dia dele, sem ter os holofotes e só para pessoas próximas mesmo. E esse perfil seguia Picon, mas depois de tudo que ele possivelmente assistiu, o unfollow veio com força! O moço não vai ficar sustentando casalzinho por marketing como ela bem deseja. Aliás, depois que descobriram esse perfil, além de dar unfollow em Jade, ele mudou o user, ‘tá?

Durante o programa, a influenciadora disse a Tadeu Schmidt que eles conversarão e que eles não estão com pressa. Mas ela está sim, porque sabe que o casal com o atleta renderá bons frutos, mimos e campanhas de Dia dos Namorados, viu? Jade é muito marketeira, tanto é que se uniu a Anitta e fizeram vídeos juntas, porque a cantora rende e pode dar visibilidade internacional a ela. PA também falou sobre a moça com Schmidt, mas ela disse que quer organizar a vida e falar com a família primeiro.

Tadeu é jadré também, a Jade sempre falando com muito cuidado e carinho do PA. EU AMO ELES ❤️‍🔥 pic.twitter.com/PCum6H7sph — ᴍᴀᴛᴇᴜsɪɴʜᴏ (@matcommenta) April 29, 2022

Engraçado que antes de sair, era sempre o papo de não ficarem juntos aqui fora, mas quando viu que o rapaz está disputado e no auge, ela foi pianinho atrás. E isso vem desde o primeiro beijo em PA quando a Larissa contou que o público shippava. Quem não conhece que a compre né?