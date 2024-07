Jade Picon passa por transformação e fica loira para novo personagem 

Ai que TUDOOOOO! Amores, se vocês acharam que a carreira de atriz da influenciadora e ex-BBB Jade Picon tinha chegado ao fim, posso afirmar que vocês estavam muito enganados. Após todo o sucesso que Jade fez na novela Travessia, recentemente a atriz surpreendeu a internet ao publicar uma foto loira.

Sem dar muitos spoilers, a influenciadora contou, através de suas redes, que a transformação faz parte do próximo personagem que irá interpretar e que tem cuidado dos fios com a linha Resgate Imediato, da Eudora, marca da qual ela é embaixadora.

Créditos: Eudora

Conhecida por suas mudanças de visual ao longo dos anos, Jade agora adota um loiro perolado, com raiz esfumada e mechas mais claras na frente, diferente do platinado que já exibiu no passado.

“Estou muito animada com essa nova fase e com a oportunidade de viver mais um personagem. A mudança para um novo loiro foi pensada para trazer uma nova identidade visual que se encaixe perfeitamente na história que iremos contar”, explicou a ex-BBB.