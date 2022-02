O Clone? É você? Sai Jade Picon da liderança e entra Lucas

Glória Perez visionária, deve estar contente com sua novela fazendo sucesso no reality show

Nesta quinta-feira, (17), rolou a ‘Prova do Líder’ e Lucas, o ‘Barão da Piscadinha’, destronou Jade Picon e se tornou o líder da semana! Para desespero de Tiago Abravanel, Brunna Gonçalves e da própria Jade, pois o estudante de medicina sabe que era um de seus alvos junto com Arthur Aguiar.

Lucas em prova do líder

Como ele é esperto que só, inclusive até falei sobre isso ontem nessa coluna que vos fala, chamou para o VIP: Lina, Natália, Eslovênia, Arthur e Douglas — mesclando os grupos de forma fantástica.



Sai Jade, entra Lucas, o novo líder da semana

Em seu brinde, disse no discurso aos novos amigos de infância: “Eu não sou dono da verdade e é muito importante a visão de cada um para eu poder construir a minha. E ninguém chega a nenhum lugar sozinho”, disse o Barão da Socialização.

Lucas falando que não escolheu o vip por acaso, que saibam disso e coloquem no coração e que eles o ajudam também, pois ele não é o dono da verdade. O discurso mais lindo! 💙 #TimeBissoli #BBB22



🎥 Reprodução Rede Globo/Globoplay pic.twitter.com/16FMZzZ0zZ — Lucas Bissoli 🏄🏼‍♂️ (@LucasBissoli_) February 18, 2022

Inclusive, ao conversar com a moça com nome de país, ele revelou que está pensando em chamar para o ‘Almoço do Líder’, pessoas estratégicas, como Gustavo e Arthur, para conversar sobre jogo. Eslô perguntou se levaria Jade, e ele disse que não, pois assim não poderia chamar o ator.

Lucas disse que pensa estrategicamente em quem chamar para o almoço do líder, para chamar pessoas com quem possa conversar sobre jogo e citou Arthur e Gustavo como convidados. #TimeBissoli #BBB22



🎥 Reprodução Rede Globo/Globoplay pic.twitter.com/02IfA6WFns February 18, 2022

Essa liderança prometeeeee…