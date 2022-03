”Eliezer pamonha, Gustavo tóxico e Laís nota de três reais” e foi Jade Picon quem disse!

Pelo jeito o pirulito azedou…

Menino(a), a Jade Picon não mediu palavras ao dar adjetivos aos ex colegas de confinamento no ‘A Eliminação’, programa do Multishow, nesta quarta-feira, (9), viu? E sobre para os coleguinhas de quarto Eliezer e Lais, e seu novo rival no jogo, Gustavo.

Para Eliezer, ela deu ‘pamonha’, porque ela sempre disse a ele. “No dia que o Scooby era líder, eu pedi para ele não fazer nada de errado 24 horas para não ser indicado”, contou Picon. Ela também disse que ele sempre pisava na bola, então por isso merece o título.

A Jade chamou o Eliezer de PAMONHA 🤪 #BBBAEliminação #BBB22 JADE NO MULTISHOW pic.twitter.com/TPnAOGFCcW — Multishow (@multishow) March 10, 2022

Em seguida, a mira de Jade foi para Laís. Ela chamou sua maior aliada de “nota de 3 reais”, e explicou que a goiana não foi falsa com ela, mas a conversa de Laís com Arthur após o último ‘Jogo da Discórdia’, não foi contada direitinho por ela. Então, “nessa situação específica ela foi [falsa]”. Sobre essa conversa, ela descobriu no ‘Mais Você’, na manhã de ontem, (9).

A cara da Jade no Mais Você vendo o vídeo da Laís pedindo desculpas pro Arthur ontem 🗣🗣😂😂😂#BBB22 #MaisVocê pic.twitter.com/8log1jSfMr — Darkness Girl (@goticagrunge_) March 9, 2022

E por último, Gustavo foi chamado de “tóxico” pela influenciadora. “Eu já dei vomito no Queridometro. O Gustavo é uma pessoa… ô serzinho! Eu estava deitada na cama e ele veio do nada querendo tirar uma na minha cara”, contou. Ela disse que ele tinha essa mania de cutucar as pessoas para depois explodir e por ter pego o apresuntado alheio na ‘Xepa’ foi falta de educação. E Ana Clara falou que depois ele volta do paredão, dizendo que é o ‘malvadão’ e fica com a Laís todo bobo. Não mentiu né? E para Jade, ele é o próximo eliminado… Será? Ah não! Tem que ser do Lolliflop!