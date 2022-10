Jade Picon foi aprovado no exame de motorista

Atriz passou na prova prática de primeira depois de ser reprovada no exame teórico

Olha elaaa! Baixou a Chiara em Jade Picon e ela consegue tudo que quer, amo! A atriz conseguiu passar no exame de motorista de primeira. A musa compartilhou com os seus seguidores do Instagram a conquista depois de ter reprovado no exame teórico para tirar a habilitação.

A musa não escondeu a felicidade, afinal, ela virou notícia quando não conseguiu ser aprovada na prova teórica do exame. Ficamos muito felizes do lado de cá, viu Jade?

Vale lembrar que a personagem da atriz em Travessia dirige, sendo mais que necessária a habilitação para que Jade apareça pilotando em cena. Vem com tudo minha motorista!