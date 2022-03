”Nariz passou na porta, Pinóquio?”, dispara Jade Picon após descobrir mentira de Eliezer

Os amigos do quarto do pirulito descobriram que Eli revelou sim o voto em Douglas Silva

Depois do ‘Jogo da Discórdia’, Jade Picon não perdeu a chance de alfinetar Eliezer. É que durante a atividade, nesta segunda-feira, (7), Douglas o desmascarou dizendo que quando Eli contou que não foi ele quem votou nele e sim Larissa, o caldo entornou. A cara dos Lollipopers foi maravilhosa!

Ao se defender, Eli disse: “Quando eu perguntei para você se a Larissa tinha conversado com você, foi porque a última coisa que ela disse no quarto era que ia expor a situação para você. Eu não expus para você”. DG então cutucou: “Que situação?”, e Eli se embananou todo: “A situação que ela prometeu que não ia votar em você e foi ela…” e deu uma pausa. DG então disse: “Fala, irmão!” e Eliezer olha para os amigos e respondeu: “E foi ela que votou em você, entendeu?”.

Depois, Jade Picon o cutucou quando ele foi entrar no quarto do pirulito: “Seu nariz passou pela porta, Pinóquio?” e ele se fez de desentendido ao dizer que não sabia do que ela estava falando e Laís disparou: “ué você mentiu trezentas vezes para gente sobre voto do DG”. Será que o quarto rachou?

