Jade Picon deixa gravação do ‘Mais Você’ e Ana Maria Braga se estressa com produção

Namaria subiu no coqueiro com a produção de seu programa e com razão, mais uma gafe para a história. Segundo o Notícias da Tv, a apresentadora Ana Maria Braga, ficou revoltada com a produção do ‘Mais Você’, após Jade Picon precisar abandoar uma gravação por ser vegetariana.

A ex-BBB seria jurada do quadro ‘Super Chefinhos’, porém os pratos preparados levavam carne vermelha, frango e peixe. Educadamente ela informou para a produção que é vegetariana e relembrou que no BBB não consumia alguns alimentos.

A gravação que foi em um domingo precisou colocar Louro Mané como jurado no lugar de Picon, ela já estava pronta para iniciar as gravações. Ana Maria Braga teria ficado furiosa com o acontecido, pelo deslize da produção. O quadro vai ao ar em outubro e daria um link com a nova novela das nove, com participação de Jade.