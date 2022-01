Jade mostra que está ligada no jogo e dá alerta aos brothers

A participante Jade Picon alertou os brothers sobre o jogo e também falou sobre a eliminação de luciano no paredão.

A influenciadora analisou cirurgicamente a eliminação de Luciano

Surpreendendo muitas pessoas, Jade Picon está mostrando que é a craque do jogo e grande jogadora do BBB22. Em conversa na área externa com Arthur Aguiar, Tiago Abravanel, Eliezer e Vyni, a irmã de Léo analisou friamente a eliminação de Luciano.

Reprodução: TV Globo

“O Tadeu falou ‘o que o Brasil quer ver’, então quem agrega mais nessa casa? Luciano ou Naiara? Em conteúdo, em entretenimento? O Brasil escolhe por aquilo que ele quer ver!”, bem perspicaz. E ainda continuou dizendo que os telespectadores querem ver o que vai dar com Naiara. Se ela vai apertar o botão e ver o que dá.

Jade é a mais nova do grupo, mas está se mostrando a mais madura. Será que com os conselhos dela e o discurso do Tadeu essa casa vai acordar para vida? Cansei de ouvir a música do Thiaguinho…