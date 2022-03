Jade Picon apela em discurso de permanência e acha que está abafando!

A empresária não sabe o mico nacional que está sendo sua participação…

Jade Picon não tem UM amigo sequer no ‘BBB22’, porque se tivesse, avisaria que ela não está pagando um mico, mas sim um King Kong. O que foi o discurso de permanência dela ontem, (6)?

Jade Picon acredita estar arrasando dentro do BBB22 (Foto: Reprodução)

É que ela está no paredão com Arthur Aguiar — seu maior rival segundo ela — e Jessilane e teve que fazer o tradicional “discurso de defesa” durante 30 segundos no programa ao vivo. Ela começou dizendo que participar do reality show está sendo uma das melhores experiências da vida dela e que ela é merecedora de permanecer por ter se jogado no game. Na verdade, eu só a vi administrando o quarto do pirulito, falando mal do Arthur e beijando o PA, mas ok. “Tenho enfrentado tudo com muita coragem, tenho sido muito coerente com meu jogo sem medo de nada”, falando diretamente para o marido de Maira Cardi.

Em seguida, em uma situação apelativa, ela disse: “Seria maior que tudo um sonho para mim usar toda essa minha experiência como um veículo para ajudar milhares de pessoas. Ganhando o prêmio e doando R$1,5 milhão para diferentes cinco instituições brasileiras, que é algo que eu entrei”. E para encerrar, depois que Tadeu Schmidt disse que seu tempo tinha acabado, ela disparou: “E fora Arthur!”. A cara do moço do pão foi impagável!

A Jade pedir pra ficar no BBB falando que vai doar o prêmio de 1 milhão e meio foi o discurso mais nojento que eu já vi na história do programa, ainda mais vindo de uma pessoa que já é milionária

Que mulher pobre de espírito, aproveitadora#BBB22 #ForaJade pic.twitter.com/30R67MTYqS — Oliveira ˢᶠᶜ (@yuriolisfc) March 7, 2022

Isso repercutiu entre os internautas e não pegou nada bem viu? Pela enquete do Uol, a participante sairá com mais de 86% dos votos. Mas os amiguinhos do Lollipop acharam o MÁXIMO! Ah tenha dó…