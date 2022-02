”Eu quero que ele se lasque. Se ele vier, eu tô aqui”, dispara Jade Picon sobre Arthur Aguiar

Em papo com Eliezer, a empresária disse não ter medo do marido de Maira Cardi

Depois da discussão entre Paulo André e Douglas, no qual Jade Picon interviu, a influenciadora colocou toda a culpa em quem? Quem? Arthur Aguiar. O papo foi entre ela e Eliezer na madrugada desta quinta-feira, (24).

Jade Picon disse ao publicitário que é para ele tomar cuidado com o que fala para o ator, porque tudo é motivo para estratégia deles e dos meninos [Paulo André, Scooby, Douglas e Arthur Aguiar]. Inclusive citou o fato de que se eles tivessem duas imunidades, quando o atleta e o surfista foram anjos, uma seria do marido de Maira Cardi.

Eli, então, disse a irmã de Léo Picon que Arthur não irá indica-la, caso seja líder e ela disparou: “Eu quero que se foda. Se ele vier, mano, eu tô aqui. Fui nele duas vezes na cara e na coragem. Tô aqui para isso!”. E encerrou dizendo que eles [Lollipop] precisam se preparar para isso. Aliás, anteriormente, Eli ainda contou que ele não falou mal dela e ela desdenhou…

Eli diz para Jade que Arthur não pensa em indicar ela e Jade rebate: “Eu quero que se f*. Se ele vier eu tô aqui” #BBB22 pic.twitter.com/5QUt9NwNji — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) February 24, 2022

jade e laís viram que eliezer estava conversando com arthur e foram questionar o rapaz sobre quais assuntos eles estavam debatendo: #bbb22 pic.twitter.com/HSckI6VdtN — @paiva #bbb22 (@paiva) February 24, 2022

Ah e detalhe: Eli contou a Arthur e Tiago que Lais e Jade o pressionaram para saber o que eles estavam conversando. O ator de ‘Rebeldes’ se revoltou com a atitude elas e as chamou de imaturas, nisso Tiago rebateu e disse que Jade não é imatura, só é jogadora. E o publicitário chorou com medo de ser taxado de X-9… Ô Deus!

tiago respondeu arthur dizendo que a atitude de jade não foi falta de maturidade e sim jogo #bbb22 pic.twitter.com/S99rbK6RQB — @paiva #bbb22 (@paiva) February 24, 2022

eliezer começou chorar porque não quer ficar com a imagem de X9 #bbb22 pic.twitter.com/XHk8IWitFY — @paiva #bbb22 (@paiva) February 24, 2022