BABADO! Jade Picon entrou com enredo pronto contra Arthur Aguiar!

Comprovado que a influenciadora já entrou com o discurso pronto por causa das traições do ator

É, minha gente, antes de sua eliminação de hoje, (8), que é muito provável, Jade Picon contou as amigas Lina e Laís que já entrou no programa contra Arthur Aguiar. Sabe por quê? Por achar que ele estaria cancelado aqui fora pelas dezesseis traições.

A revelação se deu devido ao ‘Jogo da Discórdia’ e no papo pós a atividade, ela disse no quarto do pirulito: “Quase interrompi ele para cagar na cabeça dele, mas aí eu falei: ‘não cabe a mim’”. Lina então perguntou sobre o que ela falaria e ela disse que era por causa das coisas que aconteceram do lado de fora, que ele entrou com medo e ela ia jogar na cara dele.

E a Jade acaba de comprovar que a rivalidade que ela criou com o Arthur foi pq entrou achando que ele estaria cancelado… Oh ranço! #BBB22 pic.twitter.com/ZZXMyVTrTU — CAGANDO REGRA (@cagandoregraofc) March 8, 2022

Ou seja, a fala da sister dando a entender que entrou pensando nisso, deu o sinal verde para os rumores de que o empresário dela, Davi Zar, a instruiu contra ele. Ele nega, mas está mais que na cara né Brasil?

E tenho um recado para a super jogadora: Sim, Jadoca, ele entrou cancelado. Mas ao contrário de você que entrou com fama de metida e mimada, ele virou o jogo. Enquanto você só comprovou né?