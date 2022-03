Soberba, Jade Picon dispara para Arthur Aguiar: “Você está mais perto da porta, se quiser sair”

O ego da garota é maior do que os estúdios Globo, acredite!

Olha minha gente, mais uma horinha de ‘Jogo da Discórdia’ e Jade Picon enfiava mais ainda sua participação na jaca. Nesta segunda-feira, (7), rolou mais uma atividade que a gente ama assistir e a empresária apontou Arthur Aguiar como “incoerente”. Novidade? Nenhuma! Mas o que surpreende é ver que a soberba a cegou de vez…

Jade Picon e Arthur Aguiar tretam em jogo da discórdia (07) (Foto: Reprodução)

Ao chamar Arthur para dinâmica, sendo que ele já foi se encaminhando por costume, Picon disse: “Quando eu tenho problema com uma pessoa, eu resolvo diretamente, então eu chamo o Arthur, que está comigo no paredão e quero que saia amanhã”. Aguiar prontamente disse: “Recíproco!”.

Depois, a irmã de Léo Picon disse que ele teve diversas oportunidades de cutuca-la, mas não o fez, por isso é incoerente. Ainda comparou seu jogo com o dele e disse que o que pudesse o cutucar, faria, e ele respondeu que joga de forma diferente. Jade ainda falou sobre a relação dele com Abravanel — sim, ele participou dessa edição — e Arthur teve que explicar, de novo, o porquê não o escolheu para a ‘Prova do Líder’ como dupla.

Jade Picon dispara “Você está mais perto da porta, se quiser sair” (Foto: Reprodução)

Além disso, Arthur se defendeu e eu fico besta como esse menino lembra de tudo e com uma oratória incrível. Sobre não cutuca-la, Arthur disse: “Com relação ao que você está dizendo a te atacar, eu não vou explicar novamente para não ficar repetitivo, mas eu não o faria. E no paredão, eu puxei a Barbara e não você…”, ela o interrompeu e disse que era líder. Pronto ela respondeu por ele.

Jade chama Arthur para o jogo da discórdia e fala sobre ele não ter dado nenhuma das vezes o monstro pra ela.

A sister também tenta envolver o Tiago ( assunto já resolvido do Arthur) na conversa. A finalidade ? Tentar envergonhar o Arthur! Mas sem sucesso! #BBB22 pic.twitter.com/51eNgyfd4U — Central Oficial Arthur Aguiar ✨ (@centralarthurof) March 8, 2022

E para encerrar, Jade perguntou se ele a puxaria ao paredão pelo ‘Big Fone’ e ele respondeu que se ele achasse coerente, sim. Mas a mocinha disse que ele não teria coragem e Arthur respondeu que ele é estrategista e ela estava ansiosa para o resultado do paredão de hoje, (8). Foi aí que ela respondeu: “Se você quiser já sair, você está mais perto da porta” e levou um “primeiro as damas” de Arthur, que concluiu: “seu discurso ontem foi super apelativo”.

Um pouquinho de Arthur Aguiar jantando a Jade. Joga y joga 🔥🔥🔥 #BBB22 #bbb #jogodadiscordia pic.twitter.com/34GGwWblAr March 8, 2022

Quem sai hoje hein? Será que amanhã explicarei a saída da Jadoca?