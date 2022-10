Jade Picon acredita ser diferente de sua personagem em Travessia: “O dinheiro dela vem do pai”

Web caiu em cima da atriz depois de comparar sua história com a da personagem da nova novela da Globo

Meu grupo de fofoqueiras do Leblon não parou de salpicar depois que Jade Picon deu a declaração “polêmica” de que tem a vida muito diferente da sua personagem em Travessia, Chiara. A paulista conta que a personagem vive do dinheiro do pai e os internautas chegaram a dizer que as duas não se distanciam em nada. Aloca!

“Acho que a história das duas por si só já distancia as duas, a Chiara ela tem dinheiro que vem do trabalho do pai, ainda está na escola, muito diferente de mim que comecei a pagar minhas coisas com 13 anos, totalmente diferentes”, disse Jade.

Os seguidores não se aguentaram e compararam a história das duas, dizendo que ela também vive do dinheiro do pai. Como sabemos, Jade não fala nada sobre o bafafá da internet. Afe!