Jade Picon abandona a entrevista ao ser questionada sobre sua relação com Xamã

A entrevista foi interrompida com uma pessoa da equipe da ex-BBB.

Eita, será que vem um casal novo por aí? Durante uma entrevista ao jornalista Matheus Rodrigues, a ex-BBB Jade Picon, foi pega de surpresa ao ser questionada sobre um possível envolvimento com o rapper Xamã. “A voz do povo é a voz de Deus: Jade e Xamã, existe isso?”.

Ao ser questionada, a protagonista da próxima novela das 21h, foi interrompida por uma pessoa da sua equipe que ao retirar ela de frente das câmeras disse que o assunto não estava combinado para acontecer na entrevista.

Esses rumores surgiram pois, de acordo com o colunista Lucas Pasin, a ex-BBB e o rapper estariam em clima de romance durante a noite de quinta-feira (08), no Rock in Rio.