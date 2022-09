“Já nasci pronta”, declara Deolane sobre entrada na Fazenda 14

Advogada contou que ainda é muito julgada e quer mostrar quem é dentro do reality

Ela tentou, tentou e tentou, mas não conseguiu, Deolane estará na Fazenda e nós cantamos a pedra depois de um story agendado. Eita! Tivemos a certeza da entrada da advogada na coletiva de imprensa do reality e ela ainda disse que será verdadeira.

“Eu já nasci preparada para tudo essa vida, já nasci pronta! Se isso acontecer [investigação], será mais um espetáculo para manchar a minha imagem”, disse.

A musa ainda declarou entrar com medo dentro do reality. “Tenho medo de não saber lidar com a saudade dos meus pequenos e da minha família”, contou.

“Não serei o grande nome, a vida fora da Fazenda não diz muito sobre ser a grande pessoa da Fazenda, vai ser a grande pessoa quem se destacar lá dentro. Quis entrar pelo motivo que todo mundo quer, visibilidade, estar na televisão”, finalizou.