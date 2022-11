Iza desmente boatos sobre affair com Lewis Hamilton

Web ficou triste depois que a cantora contou detalhes sobre seu encontro com o piloto de Fórmula 1

Ai gente, assim não dá, a fanfic já estava prontinha na minha cabeça, até Iza chegar e contar detalhes do seu encontro com Lewis Hamilton. A cantora desmentiu os boatos que circulavam na internet sobre o suposto affair dela com o piloto de Fórmula 1, dizendo que participou de um jantar com mais de 20 pessoas junto ao piloto.

“Lamento decepcionar a todos, mas não aconteceu nada. Foi um jantar com mais de 20 pessoas, além de nós”, afirmou ela.

Para quem não sabe, Lewis recebeu o título de ‘Cidadão Honorário Brasileiro’ e está no Brasil para disputar o GP de Interlagos, que ocorre no próximo domingo (13).