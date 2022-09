Ivete Sangalo se posiciona politicamente durante show no Rock in Rio

A cantora utilizou de seu tempo no palco para conversar com seus fãs.

A diva do axé baiano, Ivete Sangalo, foi a atração que abriu o ‘Palco Mundo’ no último dia do festival Rock in Rio 2022. Além de fazer um show incrível, Veveta tirou um tempinho para conversar com seus fãs ali presentes.

Nesta conversa, a baiana se posicionou a respeito de dois assuntos que são bastante recorrentes nas campanhas do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. “A gente não precisa de armas, a gente precisa de amor …Deus não acredita na violência, acredita no amor”.

Continuando seu discurso, a musa do axé afirmou: “É sim um posicionamento político, eu não acredito em arma, em violência. Não acredito em falar em nome de Deus sobre coisas que não têm relação com Deus. Eu falei mesmo, senti vontade e a necessidade de falar, com toda tranquilidade.”

Para completar seu raciocínio, Ivete disse: “Dia 2 vamos mudar tudo”. Ao final do seu discurso, em um só coro, a plateia se juntou gritando “Fora, Bolsonaro!”.