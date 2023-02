Ivete Sangalo se emociona no carnaval de Salvador após 2 anos longe

Baiana elegeu um look todo vermelho com pedrarias para o seu retorno triunfal no trio

Eu amo carnaval, não sei se vocês perceberam isso. Aloca! Ontem (16) foi dada a largada na festa mais gostosa do ano com a minha baiana favorita abrindo o carnaval de Salvador depois de 2 anos sem festa. Ivete Sangalo deu o nome e se vestiu de vermelho para subir no trio e entoar seus hits de sucesso. A comemoração aconteceu no Farol da Barra, abrindo alas para o carnaval da musa que tem o tema: “De volta para o futuro”. Na ocasião, ela ainda homenageou Gilberto Gil e disse que espera Preta Gil no trio no ano que vem para comemorar o “carnaval da cura”. Que amor!