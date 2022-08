Ivete Sangalo responde William Bonner: “Eu te amo”

Cantora se pronunciou sobre o jornalista ter ignorado as investidas da cantora

Habla mesmo! Que coisa mais linda ver o elenco da Globo trocando declarações de amor e carinho. Essa semana Ivete e Bonner deram o que falar, como jornalista ignorando o “tchauzinho” da cantora. William pediu desculpas, mas ontem foi a vez de Ivete se declarar para o âncora do Jornal Nacional. A cantora revelou que ama Bonner e ainda brincou com a plateia do seu programa.

“William, tudo ‘Bonner’? Tá tudo ‘Bonner’, meu amor. Bati no seu vidro e você não me viu, mas eu quero lhe dizer que você é meu encanto, meu carinho, meu amigo querido. Eu te amo”, disse.

Se até a plateia do ‘Pipoca da Ivete’ disse que ama Bonner, quem somos nós para pensar diferente disso? Tudo não passou de um mal entendido.