Ivete Sangalo fala de venda de Vídeo Game de filho na internet: “Ele precisa fazer escolhas”

Ivete ensinando o filho como é a vida do cidadão brasileiro. A cantora Ivete Sangalo deu entrevista para o PodCast “Fala, Brasólho!” de Fred. O que não podia deixar de ser falado é sobre o anúncio do Playstation 4 do filho nas redes, o garoto ainda complementou o anúncio dizendo que precisava comprar uma prancha de surf.

A apresentadora disse precisa ensinar o filho a fazer escolhas, ela perguntou para o filho: “Filho, o Vídeo Game ou a prancha?” e Marcelo escolheu o Game, algum tempo depois ele chegou na mãe dizendo que prefere a prancha e ela disse: “Agora é com você”, assim ele fez o anúncio.

Ela também agradeceu ao surfista Gabriel Medina que mandou de presente uma prancha de surf para o filho da cantora e ela ainda complementou: “Tio, padrinho, tem passe livre (se referindo aos presentes), mas pai e mãe e diferente.