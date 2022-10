Ivete Sangalo é internada com infecção de intestino

Cantora usou as redes sociais para avisar que está tudo bem

Veveta, mainha não me mata do coração não, mulher! A nossa musa da Bahia e do mundo foi internada em um hospital de Salvador diagnosticada com infecção de intestino. Pelo amor de Deus, o coração da fofoqueira não aguenta.

Logo após as notícias percorrerem o mundo das celebs, Veveta apareceu em live no Instagram para contar que está tudo bem com ela, garantindo aos fãs e amigos que já já a mainha está arrasando nos palcos.

De acordo com sua assessoria, ela receberá alta até hoje. Ufa!