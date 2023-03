Ivete Sangalo desmente boatos envolvendo drogas ilícitas

A cantora deixa claro que sua energia vem de bons hábitos diários e do feedback do público.

Quem nunca ficou completamente apaixonado pela energia que a musa do carnaval brasileiro, Ivete Sangalo, tem em cima dos palcos, não é mesmo? Pois bem, devido a toda essa energia, existe um boato que a persegue já há algumas décadas.

Quando tocamos nesse assunto, muitos suspeitam que para ser assim, a cantora faz o uso de drogas ilícitas, porém, durante a sua participação no podcast ‘Cady Cast’, que é apresentado pelo seu marido Daniel Cady, a cantora desmentiu tais boatos.

“Eu tenho essa energia, que ela não está descrita, que não tem literatura para isso. São ondas de energia que alimentam”, iniciou.

Logo em seguida, a cantora garante que a troca de energia que recebe de seu público é o seu principal combustível, o que faz que tenha tamanha energia nos palcos e nos trios elétricos.

“Essa correspondência, vou ficando doida. Fico com essa substância, que se vendesse num potinho seria sensacional. E é só essa substância, viu, gente? Na minha vida. A melhor escolha que eu fiz na minha carreira foi buscar meu balde diariamente para eu poder ter condições de compartilhar essas coisas sem precisar de subsídios outros”, explicou a baiana.

E essa não é a primeira vez que a musa fala sobre o assunto. Em março do ano passado, a mesma falou sobre esses boatos durante uma live com o seu marido.

“Já houve muitos momentos em que as pessoas duvidaram da minha energia: ‘Será que ela tinha relação com alguma droga? Será que toma coisas para entrar no palco?””, revelou Veveta, que negou o uso de tais substâncias, associando sua energia a uma uma série de hábitos saudáveis diários, incluindo uma boa alimentação.